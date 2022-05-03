Глава лиги Hardcore предложил Моргенштерну и Сардарову подраться за 500 тысяч долларов

Глава Hardcore Fighting Анатолий Сульянов отреагировал на конфликт рэпера Моргенштерна и блогера Амирана Сардарова, которые устроили друг с другом публичный конфликт и договорились подраться по правилам бокса.

«Уже больше двух недель мы наблюдаем за перепалками рэпера Алишера Моргенштерна и известного YouTube-блогера, основателя поп-ММА Амирана Сардарова, — сказал Сульянов в видеообращении, опубликованном в соцсетях. — Алишер, как всегда, красавчик, остроумен, а Амиран парирует. В одной переписке появилось слово, после которого приходим мы, а именно бой. У меня к вам предложение, парни. Давайте здесь, в Дубае, на Coca-Cola Arena сделаем вам бой по боксу или по ММА, как хотите.

Алишер, ты в свое время был готов драться за 20 млн рублей. Ну так давай чуть-чуть добавим и предложим по 500 тысяч долларов каждому из вас. Я думаю, это будет интересно. Но одно условие: бой может закончиться либо нокаутом, либо медицински обоснованным отказом от продолжения боя. Давайте сделаем это, парни. Жду ваш ответ».