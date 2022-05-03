Фигуристы Трусова и Кондратюк были замечены на отдыхе в Дубае

Болельщики заметили фигуристов Александру Трусову и Марка Кондратюка во время отдыха в Дубае.

На снимке спортсмены держатся за руки во время прогулки по пляжу. Фото, которое сделал болельщик, опубликовано в Telegram-канале «Тулуп Тутберидзе».

17-летняя Трусова завоевала серебряную медаль в одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. 18-летний Кондратюк на Олимпийских играх-2022 стал олимпийским чемпионом в командных соревнованиях.