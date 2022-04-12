Чернышенко заявил, что в 2022 году в России пройдет около пяти тысяч соревнований с участием иностранцев

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что иностранные сборные примут участие во всероссийских соревнованиях в этом году.

«2022 году готовится к проведению более 4500 спортивных мероприятий по 134 олимпийским и неолимпийским видам спорта — это чемпионаты, кубки, первенства России и другие всероссийские соревнования. Из них проведено более 1200 турниров.

Свое участие иностранные сборные подтвердили в чемпионате России по плаванию, который пройдет в Казани с 23 по 30 апреля, всероссийских соревнованиях по спортивной акробатике в подмосковном Одинцово с 27 апреля по 2 мая и всероссийских соревнованиях по спортивной акробатике в Республике Башкортостан с 26 по 31 мая», — цитирует Чернышенко ТАСС.

Российские команды отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.