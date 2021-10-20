Forbes: власти Москвы обсуждают введение краткосрочного локдауна с 30 октября по 7 ноября

Правительство Москвы рассматривает возможность введения краткосрочного локдауна, сообщает Forbes.

По сведениям источника, на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным обсудят предложение вице-премьера Татьяны Голиковой объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Источник издания сообщил, что в период нерабочих дней в Москве будут закрыты торговые центры, рестораны, кафе, запрещено посещение массовых мероприятий. Исключений не будет даже для привитых граждан, а введение QR-кодов не планируется.

Краткосрочный локдаун на ноябрьские праздники будет введен, если общее количество выявленных на территории Москвы случаев заболевания коронавирусом с 21 по 28 октября будет больше, чем с 13 по 20 октября.

Если локдаун будет введен, в Москве ограничения в том числе коснутся матчей РПЛ и КХЛ с участием «Спартака», «Локомотива» (только в футболе), ЦСКА и «Динамо».