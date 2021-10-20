Forbes: власти Москвы обсуждают введение краткосрочного локдауна с 30 октября по 7 ноября
Правительство Москвы рассматривает возможность введения краткосрочного локдауна, сообщает Forbes.
По сведениям источника, на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным обсудят предложение вице-премьера Татьяны Голиковой объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Источник издания сообщил, что в период нерабочих дней в Москве будут закрыты торговые центры, рестораны, кафе, запрещено посещение массовых мероприятий. Исключений не будет даже для привитых граждан, а введение QR-кодов не планируется.
Краткосрочный локдаун на ноябрьские праздники будет введен, если общее количество выявленных на территории Москвы случаев заболевания коронавирусом с 21 по 28 октября будет больше, чем с 13 по 20 октября.
Если локдаун будет введен, в Москве ограничения в том числе коснутся матчей РПЛ и КХЛ с участием «Спартака», «Локомотива» (только в футболе), ЦСКА и «Динамо».
Дополнительная информация:
https://www.forbes.ru/biznes/443423-vlasti-moskvy-obsuzdaut-vvedene-kratkosrocnogo-lokdauna-s-30-oktabra-po-7-noabra
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