Фем-активистка Лазерсон раскритиковала Кобелева, назвав его заявление сексизмом и дискриминацией

Известная фем-активистка, работавшая пресс-секретарем министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского Лиза Лазерсон назвала сексизмом и дискриминацией заявление бывшего тренера «Динамо» Андрея Кобелева.

25 февраля в интервью на YouTube-канале «Футбольный хейт» Кобелев сказал, что не дает комментарии женщинам, поскольку, по его мнению, они не разбираются в футболе.

«Разумеется, это сексизм и дискриминация». Он может считать, как угодно, но отказ в интервью человеку на основании пола — это дискриминация", — заявила Лазерсон «СЭ».

Также Лазерсон сказала, можно ли поменять отношение к женщинам в спортивной журналистике

«Получается, что журналистки спортивной прессы просто не могут нормально выполнять свою работу из-за ограничений, которые им необоснованно выставляют. Люди имеют право быть невежественными, но не имеют права препятствовать женщинам, руководствуясь своими заблуждениями», — добавила Лазерсон.

Ранее Лазерсон забанили в Clubhouse после эфира с Сергеем Минаевым.

(Константин Колмаков)