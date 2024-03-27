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27 марта, 20:56

Фанатка группы «Пикник» назвала честью посещение концерта в Санкт-Петербурге

Руслан Минаев
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Фанатка группы «Пикник» из Санкт-Петербурга Олеся Чепурко объяснила, почему пришла на концерт, посвященный жертвам теракта в «Крокус Сити Холле».

На мероприятии симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» исполнил инструментальный номер «Памяти ушедших».

«Мне не страшно, потому что я понимаю, что я иду слушать свою любимую группу. Слушать ее за тех, кто пострадал. Мне кажется, это большая честь», — цитируют девушку «Известия».

Концерт проходит совместно с симфоническим оркестром «Таврический» в Большом концертном зале «Октябрьский».

Источник: Известия
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