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27 марта, 21:26

«Пикник» завершил вечер памяти песней «Там, на самом краю земли»

Руслан Минаев
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Концерт группы «Пикник» в Санкт-Петербурге.
Фото Андрей Бессонов/Известия

Рок-группа «Пикник» завершил вечер памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл» песней «Там, на самом краю земли». Концерт проходил в Санкт-Петербурге.

Во время исполнения песни зрители зажгли фонарики, сообщают «Известия». В конце песни поклонники «Пикника» встали. Музыканты начали концерт с минуты молчания.

Концерт проходил совместно с симфоническим оркестром «Таврический» в Большом концертном зале «Октябрьский».

Источник: Известия
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