«Пикник» завершил вечер памяти песней «Там, на самом краю земли»

Рок-группа «Пикник» завершил вечер памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл» песней «Там, на самом краю земли». Концерт проходил в Санкт-Петербурге.

Во время исполнения песни зрители зажгли фонарики, сообщают «Известия». В конце песни поклонники «Пикника» встали. Музыканты начали концерт с минуты молчания.

Концерт проходил совместно с симфоническим оркестром «Таврический» в Большом концертном зале «Октябрьский».