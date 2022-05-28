Экс-врач «Спартака» считает, что оспа обезьян никак не повлияет на спорт

Экс-врач «Спартака» Лю Хуншен в разговоре с «СЭ» рассказал о новой болезни оспе обезьян.

«Я думаю, что это не второй коронавирус. Это что-то новое и непонятное. Это пошло не от коронавируса. Но, конечно, эта ветрянка — тоже вирус. Это вирус, который уже другой. Там симптомы, как я понимаю, похожие: температура, поражение легких. Я думаю, что любое вирусное заболевание может затрагивать эти органы. Сможет ли она повлиять на спорт? Я думаю, что она на спорт никак не повлияет. По известной информации, во всем мире пока всего лишь 350-380 человек заболело. Большинство из них — это дети, а взрослые почти не болеют», — сказал Лю корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

Первым заметным симптомом этой болезни является ухудшение состояния кожи. Чаще всего появляется сыпь.

Симптомами оспы являются повышенная температура тела, лихорадка, увеличение лимфоузлов, слабость и боль в мышцах.

Известно, что заразиться новым вирусом можно только при тесном контакте с носителем, через использование одних предметов гигиены или воздушно-капельным путем.