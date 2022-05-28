В России за сутки выявили 4556 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 4556 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

Госпитализировано 2106 человек, зафиксировано 86 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5844 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (273), Московской области (268), Москве (267), Ростовской области (163), Воронежской области (148) и Нижегородской области (142).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 315 292 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 378 784 летальных исхода, выздоровели 17 719 596 человек.