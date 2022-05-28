Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Общество

Сегодня, 11:29

В России за сутки выявили 4556 новых случаев заражения коронавирусом

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в

За последние сутки в России выявлено 4556 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.

Госпитализировано 2106 человек, зафиксировано 86 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 5844 человека.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (273), Московской области (268), Москве (267), Ростовской области (163), Воронежской области (148) и Нижегородской области (142).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 315 292 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 378 784 летальных исхода, выздоровели 17 719 596 человек.

Коронавирус
1
1
Читайте также
Морская капуста: польза и вред для организма человека
Без Сандро Шварца, долгожданного трофея и надежд на будущее. Что грозит «Динамо», если клуб не выиграет Кубок России? 
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«СЭ» стал лауреатом премии «Спорт и Россия»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости