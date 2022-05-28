Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» помогли пассажиру авиарейса

Участники «Бойцовского турнира РЕН ТВ» оказали помощь человеку, которому стало плохо на борту самолета Омск-Москва. Рейс, летевший из города, где накануне прошли поединки, попал в зону турбулентности, информирует РЕН ТВ.

Одному из пассажиров стало плохо. У мужчины произошла паническая атака, после чего он потерял сознание.

Бойцы Дилмурод Сатыбалдиев и Дилан Прашевич не растерялись и бросились на помощь. Пострадавшего перенесли в более свободную зону, где его состоянием занялся медицинский работник.

Вскоре мужчина пришел в себя.

В пятницу вечером зрители РЕН ТВ смогли увидеть бойцовский турнир, который проходил в Омске.

Главным боем вечера стал поединок российского боксера Алексея Папина против черногорца Дилана Прашовича. Россиянин нокаутировал противника.