Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» помогли пассажиру авиарейса
Участники «Бойцовского турнира РЕН ТВ» оказали помощь человеку, которому стало плохо на борту самолета Омск-Москва. Рейс, летевший из города, где накануне прошли поединки, попал в зону турбулентности, информирует РЕН ТВ.
Одному из пассажиров стало плохо. У мужчины произошла паническая атака, после чего он потерял сознание.
Бойцы Дилмурод Сатыбалдиев и Дилан Прашевич не растерялись и бросились на помощь. Пострадавшего перенесли в более свободную зону, где его состоянием занялся медицинский работник.
Вскоре мужчина пришел в себя.
В пятницу вечером зрители РЕН ТВ смогли увидеть бойцовский турнир, который проходил в Омске.
Главным боем вечера стал поединок российского боксера Алексея Папина против черногорца Дилана Прашовича. Россиянин нокаутировал противника.