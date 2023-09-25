Экс-форварда сборной Украины Милевского госпитализировали из-за проблем с алкоголем

Бывший нападающий сборной Украины Артем Милевский попал в больницу из-за серьезных проблем с алкоголем.

Об этом сообщил бывший партнер Милевского по киевскому «Динамо» Александр Алиев.

«Слава Богу, удалось его положить в больницу. Он уже в течение пяти дней там. Состояние, конечно, очень тяжелое. Но ничего, врачи борются», — приводит слова Алиева RG.ru со ссылкой на соцсети футболиста.

Милевский завершил карьеру футболиста в 2021 году. Он играл за киевское «Динамо», «Газиантепспор», «Хайдук», «Сплит», «Конкордию», «Тосно», бретское «Динамо», «Кишварду» и «Минай».