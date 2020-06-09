Ефремова привезли в Таганский суд. Актеру изберут меру пресечения.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов доставлен в Таганский суд Москвы. Скоро начнется заседание, где актеру изберут меру пресечения, сообщает Telegram-канал Mash.

Накануне вечером Михаил Ефремов за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон «Лада». За рулем отечественного автомобиля был 57-летний курьер Сергей Захаров.

В результате столкновения мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму. Его доставили в НИИ имени Склифосовского, где он умер во вторник рано утром.

Против актера возбудили дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль.