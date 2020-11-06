Стало известно, куда этапирован актер Ефремов
Актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, отправили отбывать наказание из московского СИЗО-5 («Водник») в колонию. Он был этапирован в колонию в Белгородской области, сообщает Telegram-канал Mash.
Ранее актер заявлял, что хотел бы остаться в московском СИЗО и работать в хозяйственном отряде. В изоляторе Ефремов планировал развивать тюремный театр и ставить спектакли, которые будут иметь «не только развлекательную, но и воспитательную составляющую».
Авария с участием актера произошла 8 июня. Как установило следствие, он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В скором времени Захаров скончался.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.