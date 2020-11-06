  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Общество

Стало известно, куда этапирован актер Ефремов

6 ноября 2020, 22:56
Михаил Ефремов. Фото Павел Бедняков, «Известия».
Михаил Ефремов. Фото Павел Бедняков, «Известия».
Теги:

Актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, отправили отбывать наказание из московского СИЗО-5 («Водник») в колонию. Он был этапирован в колонию в Белгородской области, сообщает Telegram-канал Mash.

Ранее актер заявлял, что хотел бы остаться в московском СИЗО и работать в хозяйственном отряде. В изоляторе Ефремов планировал развивать тюремный театр и ставить спектакли, которые будут иметь «не только развлекательную, но и воспитательную составляющую».

Авария с участием актера произошла 8 июня. Как установило следствие, он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В скором времени Захаров скончался.

Последние новости и материалы о событиях в мире, обществе и спорте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир