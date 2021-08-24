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Выявлено антитело, которое может нейтрализовать все известные варианты коронавируса

09:52
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Для борьбы с коронавирусом помимо вакцин специалист изучают моноклональные антитела. Это белки, полученные в лабораториях и имитирующие способность иммунной системы бороться с антигеном.

Ранее подобные препараты показали эффективность на животных, многие были одобрены для лечения пациентов в отделениях неотложной помощи. По мнению ученых, терапия моноклональными антителами полезна для больных из групп риска и поможет вакцинам противостоять пандемии.

Большинство антител к SARS-CoV-2 обладают нейтрализующими свойствами и препятствуют связыванию вируса с клетками человека

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Виктория Кравченко все материалы автора

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