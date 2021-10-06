Джигурда готов подраться с Александром Емельяненко за 50 миллионов рублей

Шоумен Никита Джигурда в беседе с журналистами назвал желаемый за бой с бойцом ММА Александром Емельяненко.

— Зачем вам бой с Александром?

— Просто есть какие-то мужские вещи. Он говорит: «У Джигурды сыпется песок из задницы. Он испугается смерти и не выйдет на бой против меня». И когда мне позвонили, я говорю: «Понятное дело, что он не Милонов и не Жорин, — что нужно полгода [на подготовку], что нужно, чтобы мне оплатили как за все бои». Тогда я наберу 95 кг, буду ходить в зал, тренироваться в боксерских перчатках, а не для ММА, так как я к ним не привык. Но, а для чего шоу делаются? Для того, чтобы показать, что я не боюсь Сашу. Он — великий боец, но все-таки за базаром нужно [следить]. Я же его не оскорблял.

У меня из задницы песок сыпется, а у Саши он иногда в голове застревает. Поэтому он совершает такие поступки, которые нормальные на самом деле, но я со своим братом не выходил бы на бой.

— Считается, что у него проблемы с алкоголем. Как вы со стороны это видите?

— Есть. И у меня говорили, что есть. Но я могу пить, а могу не пить.

— А он?

— Я думаю, что он тоже может. И, на мой взгляд, он правильно сделал, что ушел в шоу-бизнес, потому что выходить против бойцов — это он покалечит себя. А так он... Я думаю, что он настолько уверен, что он великий боец, что понятно, кого ему не давай — он будет выигрывать. Но в какой-то момент может расслабиться так, что нарвется. Нарвется на Джигурду — через полгода.

— А вы как собираетесь побеждать его?

— Ну, это же занятия. Я еще раз повторюсь, что Мохаммед Али — мой любимый [боксер]. Но когда я артист, я вхожу в роль. Мне полгода войти в роль, набрать вес — и я готов драться.

— Сколько вам должны заплатить за бой с Емельяненко?

— Так же, как Джигану (50 миллионов рублей — Прим. «СЭ»).

18 сентября в промоушене «Наше Дело» Джигурда провел поединок с депутатом Виталием Милоновым, полная видеозапись которого была опубликована в среду. Джигурда победил единогласным решением судей. Бой состоял из трех раундов по одной минуте. Удары в голову и по печени были запрещены.

«Это разминка перед Емельяненко. Песок из задницы сыпется, но золотой». Джигурда после треш-боя с Милоновым