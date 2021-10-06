Джигурда признался в полугодичном половом воздержании перед боем с Милоновым

Шоумен Никита Джигурда в беседе с журналистами раскрыл детали подготовки к бою с депутатом Виталием Милоновым.

— Откуда у вас эти [бойцовские] шорты?

— Это нам дали перед боем.

— А так у вас есть что-то из бойцовской экипировки?

— Ну, у меня остались с «Короля Ринга» и халат, и остальное. Но я реально даже ни разу в зал не сходил. Если моим соперником был бы [Владимир] Соловьев или [Сергей] Жорин, то, понятно, я бы походил туда. Вся моя тренировка заключалась в том, что я две недели много не пил водки.

— Боксеры говорят, что два месяца воздерживаются от секса перед боем...

— А у меня Марина во Франции, и у меня полгода воздержания.

— Это помогло?

— Ну, я иногда так раз в полгодика могу «подзюбить». Это естественно, понимаете, да? А так у меня сублимация энергии. Я же занимаюсь практиками... У меня дома языческо-ведический алтарь. Я был первый артист, которого на центральных каналах показали со славянскими знаками, потому я шел как отрицательный герой, и они разрешили — мол, все равно Джигурду посадят. А потом, когда раскрутили через оскорбления, когда я выиграл все суды... Понимаете, да? И когда не было ни одного уголовного дела, получается, что засветили — и оно пошло. Вот у Саши Поветкина так же. Это опора.