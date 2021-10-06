Милонов: «Несколько организаций предложили мне подготовиться и провести еще бои. Буду заниматься!»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в интервью «СЭ» рассказал о проведении поединков после боя против актера Никиты Джигурды.

«Первый раз в жизни я вышел на ринг, не то, что в октагон. Перчатки ни разу в жизни не надевал. Как может себя чувствовать человек, который первый раз попал в октагон? Ну так, я старался держаться. Я не занимаюсь боксом и ничем другим. Результат был ожидаем. Главное, что я не испугался. Попробовал для себя такую штуку. Понравиться это не может, я же не сделал какое-то красивое постановочное шоу. Но несколько организаций предложили мне подготовиться. Думаю, годик позанимаюсь, а потом уже смогу что-то сделать», — сказал Милонов «СЭ».

Поединок прошел по правилам бокса, но в перчатках для смешанных единоборств. Бой состоялся в промоушене «Наше Дело», Джигурда одержал победу единогласным решением судей. Поединок состоял из трех раундов по одной минуте, удары в голову и по печены были запрещены.

Джигурда далее намерен подраться с Александром Емельяненко, а Милонов намерен «набить морду» рэперу Моргенштерну.

«Я не умею драться, но мне не стыдно! Я не испугался и вышел на ринг! Это победа для меня» — Милонов о бое против Джигурды