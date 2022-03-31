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«Собака лает, караван идет». Хоркина отреагировала на слова британского министра о российских спортсменах

Хоркина отреагировала на слова британского министра о российских спортсменах
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на заявление министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона. Ранее чиновник заявил, что Россия — изгой на мировой арене, когда речь идет о спорте.

«Одно из выражений, которое я слышала из уст нашего любимого президента нашей страны, звучит так: «Собака лает, караван идет». Вот и весь комментарий», — сказала Хоркина «СЭ».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях.

Светлана Хоркина
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