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Сегодня, 17:26

«Стыдно за него». Навка — о словах министра спорта Великобритании

Навка отреагировала на слова министра спорта Великобритании о российских атлетах
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Татьяна Навка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона о российских атлетах. Ранее чиновник заявил, что Россия — изгой на мировой арене, когда речь идет о спорте.

«Каждый день выходят новые эксперты. Бог им судья. Я не буду комментировать человека, который идет по улице и обзывается. Это недостойно. Мне стыдно за него», — сказала Навка «СЭ».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях.

Татьяна Навка
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