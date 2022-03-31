Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на слова министра спорта Великобритании Найджела Хаддлстона о российских атлетах. Ранее чиновник заявил, что Россия — изгой на мировой арене, когда речь идет о спорте.

«Каждый день выходят новые эксперты. Бог им судья. Я не буду комментировать человека, который идет по улице и обзывается. Это недостойно. Мне стыдно за него», — сказала Навка «СЭ».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в международных соревнованиях.