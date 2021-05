Губерниев предложил песни GuberBand в качестве замены Моргенштерну на Евро-2020

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение УЕФА исключить композиции рэп-исполнителя Моргенштерна из официального трек-листа Евро-2020 по футболу.

«Я вообще считаю, что нужно включать песни GuberBand на Евро-2020. Какой Моргенштерн, о чем вы говорите? У нас есть настоящая супергруппа, концерты проходят с аншлагами. На чемпионате Европы мы с удовольствием послушаем «Ветер биатлона» и другие наши суперхиты. Такое говно, как Моргенштерн, я не слушаю. Если остальные слушают — это их проблемы. С учетом песен, которые он поет, я буду только за цензуру. Его песни не совсем о спорте, я читал текст, поскольку слушать не мог. Непонятно, что он делает в официальном трек-листе Евро-2020», — сказал Губерниев «СЭ».

Официальной песней Евро-2020 стала композиция We Are The People. Ее автором является диджей и продюсер Мартин Гаррикс при участии Боно и Эджа из группы U2. Всего в плей-листе содержится почти 100 композиций.

(Владимир Пушкарев)