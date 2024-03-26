Свищев — о минуте молчания перед матчем Франция — Чили: «Такие поступки важны. Это идет от народа, а не от власти»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о минуте молчания перед матчем сборных Франции и Чили в память о жертвах теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

«Если это действительно будет сделано, то, конечно, миллионы российских болельщиков с большим уважением воспримут этот поступок. Тем более у нас всегда были непростые отношения с французами, в особенности сейчас. Слушаем слова президента Франции, и просто волосы дыбом становятся. Поэтому такие поступки, как заявление Филиппа Диалло, очень важны, потому что это идет от народа, а не от власти», — сказал Свищев «СЭ».

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 139 человек.

Все матчи 22-го тура чемпионата России по футболу-2023/24, которые пройдут с 29 по 31 марта, начнутся с минуты молчания в память о погибших.

Товарищеский матч Франция — Чили состоится 26 марта в Марселе на стадионе «Велодром».

(Александр Абустин)