Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Главная
Общество

Сегодня, 12:48

Свищев — о минуте молчания перед матчем Франция — Чили: «Такие поступки важны. Это идет от народа, а не от власти»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о минуте молчания перед матчем сборных Франции и Чили в память о жертвах теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

«Если это действительно будет сделано, то, конечно, миллионы российских болельщиков с большим уважением воспримут этот поступок. Тем более у нас всегда были непростые отношения с французами, в особенности сейчас. Слушаем слова президента Франции, и просто волосы дыбом становятся. Поэтому такие поступки, как заявление Филиппа Диалло, очень важны, потому что это идет от народа, а не от власти», — сказал Свищев «СЭ».

22 марта в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 139 человек.

Все матчи 22-го тура чемпионата России по футболу-2023/24, которые пройдут с 29 по 31 марта, начнутся с минуты молчания в память о погибших.

Товарищеский матч Франция — Чили состоится 26 марта в Марселе на стадионе «Велодром».

(Александр Абустин)

Сборная Франции по футболу
Сборная Чили по футболу
Дмитрий Свищев
3
Читайте также
Волейболист Тарас Хтей рассказал о ситуации в Белгороде
Олимпийский чемпион Хтей рассказал о тяжелой жизни в Белгороде на фоне атак украинских беспилотников
Обвиняемые в теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках
Ивич ждет лета, Жорже не говорил «нет», в списке претендентов в основном испанцы. Как «Спартак» ищет замену Абаскалю
Глава СБУ подтвердил причастность Киева к подрыву Крымского моста
ФСБ разоблачила коррупционную группу из числа сотрудников Минэкономразвития
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
СКА закончил выступление в Кубке Гагарина во втором раунде
Сафронов планирует вернуться в руководство «Динамо»
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Билялетдинов ушел с поста главного тренера «Ак Барса»
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
СКА уступает «Автомобилисту» и рискует вылететь из плей-офф
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Михаил Кравец отправлен в отставку, СКА снова проиграл «Автомобилисту»
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Невероятный разгром «Авангарда» и победа «Трактора»
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Федерации айкидо России подтвердили гибель тренера во время теракта

Ислам Халилов: «Начали выбегать люди. В этот момент я понял: начался теракт»
Новости
RSS RSS
Все новости