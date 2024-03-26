Перед матчем Франция — Чили пройдет минута молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»

Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло сообщил, что перед товарищеским матчем Франция — Чили пройдет минута молчания в память о жертвах теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

«Когда происходят такие события, мы должны проявить солидарность с народом России», — приводит Europe1.fr слова Диалло.

Президент Федерации футбола Франции также объяснил, что минута молчания перед матчем французов с Германией (0:2), который прошел 23 марта, не состоялась из-за того, что не были выполнены все условия.

«Дань памяти нужно отдавать только в приемлемых условиях, учитывая весь ужас произошедшего. Будьте уверены, Федерация футбола Франции полностью солидарна с российским народом и нашими российскими коллегами», — добавил Диалло.

В пятницу, 22 марта, в подмосковном Красногорске в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. По последним данным СК РФ, число погибших составляет 139 человек.

Все матчи 22-го тура чемпионата России по футболу-2023/24, которые пройдут с 29 по 31 марта, начнутся с минуты молчания в память о погибших.

Товарищеский матч Франция — Чили пройдет 26 марта в Марселе на стадионе «Велодром». Начало игры — в 23.00 (мск).