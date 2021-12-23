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Губерниев о вопросе Путину: «Спорт всю страну объединяет, поэтому я справился со своей скромной задачей»

17:00
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о своем вопросе президенту России Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции.

Губерниев спросил о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине со стороны США и других стран. Путин ответил, что «это решение неприемлемое и ошибочное».

«Де-факто, я вопрос про биатлон практически задал! Главное, что это все прозвучало. Спорт всю страну объединяет, поэтому я справился со своей скромной задачей. Хочу сказать спасибо и своему каналу, и пресс-секретарю Пескову за возможность задать вопрос. Исчерпывающий ответ мы получили. Главное — на Олимпиаду поедут спортсмену. У Байдена и остальных лидеров был бы шанс повысить свой рейтинг на несколько пунктов, потому что тогда мы бы их показали в нашей биатлонной программе, но теперь уже ничего не выйдет... Самое главное — спортсмены смогут соревноваться. Был ли вопрос мой или редакции? Это мой вопрос совместно с редакцией. Канал предполагал, что я могу спросить. Телевидение — это коллективный труд», — сказал Губерниев «СЭ».

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Данил Алешин все материалы автора

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