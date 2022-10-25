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Сегодня, 10:07

Девушка Гогричиани рассказала, завершено ли расследование «Балтики» по факту избиения

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Кристина Куддус, подруга форварда «Балтики» Гочи Гогричиани, ответила на вопрос «СЭ», завершено ли расследование со стороны клуба по факту обвинений в адрес игрока.

24 октября девушка сообщила, что забрала заявление на футболиста из полиции.

«Это все был блеф с их стороны, чтобы как-то выкрутиться перед СМИ, общественностью и фанатами. Клуб ничего не расследовал, просто прикрывал его и постоянно инструктировал Гочу, как себя вести. Они ни разу со мной не связались, хотя я была готова с ними пообщаться.

Им важно было только чтобы это было как можно быстрее замято. И ранее его отец сам проговорился и подтвердил в СМИ, что «Балтика» наняла адвоката для Гочи. Делайте выводы сами», — сказала Куддус «СЭ».

6 октября девушка рассказала, что Гогричиани неоднократно жестоко избивал ее. Она подала заявление в полицию, а «Балтика» отстранила футболиста от тренировок с командой на время внутреннего расследования в клубе.

В данный момент игрок уже вернулся к работе с основой и провел 1 минуту в последнем матче калининградцев против ульяновской «Волги» (2:2), который состоялся 23 октября.

Футбол
ФК Балтика
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