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Сегодня, 01:26

Маск назвал Каспарова идиотом за критику в свой адрес

Сергей Разин
корреспондент
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Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на слова российского шахматиста Гарри Каспарова (внесен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов) относительно мирного урегулирования в Украине.

«Хотя это правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот», — написал Маск в Twitter.

Ранее Каспаров раскритиковал Маска за его предложения, которые он озвучил в Twitter.

«Почему люди, сидящие в своих комфортных особняках в Силиконовой долине, говорят Украине, как ей вести свои дела», — заявял Каспаров.

Источник: https://t.me/tass_agency/162443
Гарри Каспаров
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