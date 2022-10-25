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Сегодня, 10:43

В работе WhatsApp зафиксирован глобальный сбой

Анна Горшкова
Корреспондент
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WhatsApp.
Фото Global Look Press

Пользователи WhatsApp в разных странах столкнулись со сбоем в работе сервиса, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По состоянию на 10.00 по московскому времени было зафиксировано 3432 жалобы: у 74 процентов пользователей возникли сложности с отправкой сообщений, 2 процента столкнулись с проблемами в работе приложения, 3 процента — с веб-сайтом.

WhatsApp — приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

Источник: https://downdetector.com/status/whatsapp/
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