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Журова поддержала журналиста Арустамяна из-за отказа в аккредитации на Евро

14:30
Нобель Арустамян. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Нобель Арустамян. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» высказалась о ситуации с журналистом Нобелем Арустамяном, которому отказали в аккредитации на чемпионат Европы по футболу.

«Я тоже нахожусь под санкциями. Когда что-то касается спортивных соревнований, то я приезжаю в Европу. Если журналист аккредитовывается на официальные международные мероприятия, то национальность тут не должна играть никакой роли. Я хочу поддержать Нобеля, так как сама нахожусь под азербайджанскими санкциями», — сказала Журова «СЭ».

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

На Евро-2020 сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Владимир Пушкарев)

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