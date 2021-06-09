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В Москве усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима

14:49
В Москве усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. Фото AFP
В Москве усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. Фото AFP
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Начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков сообщил, что со среды в столице усилят контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в торговых центрах, ночных клубах и в заведениях общественного питания.

«С сегодняшнего дня в Москве усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в общественном транспорте, метрополитене, торговых и развлекательных центрах, а также других местах скопления граждан. Также будет усилен контроль за предприятиями и организациями, которые не соблюдают санитарные нормы и правила.

Будут проводиться постоянные контрольные мероприятия уполномоченными сотрудниками правительства Москвы совместно с полицией и сотрудниками Роспотребнадзора. Особое внимание будет уделено торговым и развлекательным центрам, кафе, барам и ресторанам, а также летним верандам при них, ночным клубам и концертным мероприятиям», — приводит ТАСС слова Данчикова.

В среду, 9 июня, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не планирует вводить локдаун в столице из-за сложной ситуации с коронавирусом в столице.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/11606365

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