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Собянин заявил, что в Москве не требуется вводить локдаун из-за коронавируса

14:15
Сергей Собянин. Фото Павел Волков/"Известия"
Сергей Собянин. Фото Павел Волков/&quot;Известия&quot;
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не планирует вводить локдаун в столице из-за сложной ситуации с коронавирусом в столице.

«В текущей ситуации с заболеваемостью ковидом в Москве не требуется вводить локдаун», — приводит слова Собянина ТАСС.

За последние сутки в Москве было выявлено 4124 случая заражения коронавирусом. Это максимальное значение с 16 января — тогда в городе зафиксировали 4674 случая с covid-19.

Всего на 9 июня в России выявлено 5 156 250 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 124 895 летальных исходов, выздоровели 4 761 899 человек.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/11606767

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