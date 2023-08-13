Цукерберг заявил, что не будет драться с Маском

Американский миллиардер Марк Цукерберг сообщил, что не будет проводить бой против бизнесмена Илона Маска в ближайшее время. По его мнению, Маск несерьезен в своих намерениях.

«Я думаю, все могут согласиться, что Илон несерьезен в намерениях, и пора двигаться дальше. Я предложил реальную дату боя. Дэйна Уайт предложил сделать этот поединок благотворительным. Но Илон не подтвердил дату, затем заявил, что ему нужна операция, а теперь предлагает устроить тренировочный раунд на моем заднем дворе вместо реального боя. Если Илон когда-нибудь будет серьезен насчет нашего боя, он знает, как со мной связаться», — сказал Цукерберг в интервью The Mac Life.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Маск и Цукерберг договорились о поединке. 13 августа Маск заявил, что местом проведения боя должен стать «древний Рим».