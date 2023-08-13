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Сегодня, 18:16

В Минспорте сказали, что смена гражданства российскими атлетами является потерей для страны

Виктория Кравченко
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Заместитель министра спорта России Алексей Морозов поделился мыслями по поводу желания российских спортсменов сменить российское гражданство. Он сообщил, что это серьезная потеря.

«Мы считаем это почетной миссией каждого спортсмена, который у нас вырос. Поэтому для нас это сожаление и потеря», — цитирует Морозова ТАСС.

67 россиян сменили спортивное гражданство с 2022 года.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил, что смене спортивного гражданства некоторыми спортсменами не стоит придавать особого значения.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать до соревнований в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.
Источник: https://tass.ru/
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