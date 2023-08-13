В Минспорте сказали, что смена гражданства российскими атлетами является потерей для страны

Заместитель министра спорта России Алексей Морозов поделился мыслями по поводу желания российских спортсменов сменить российское гражданство. Он сообщил, что это серьезная потеря.

«Мы считаем это почетной миссией каждого спортсмена, который у нас вырос. Поэтому для нас это сожаление и потеря», — цитирует Морозова ТАСС.

67 россиян сменили спортивное гражданство с 2022 года.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин заявил, что смене спортивного гражданства некоторыми спортсменами не стоит придавать особого значения.