Численность населения Земли достигла 8 миллиардов человек

Численность населения Земли достигла 8 миллиардов человек, сообщает пресс-служба Организации объединенных наций (ООН).

«Это историческая веха в развитии человечества», — говорится в заявлении, опубликованном ООН.

По данным ООН, для увеличения населения Земли с 7 миллиардов до 8 потребовалось 12 лет.

Согласно прогнозам, человечество достигнет отметки в 9 миллиардов к 2037 году, а отметки в 10 миллиардов — к 2058 году. Также отмечается, что к этому моменту Индия станет самой густонаселенной страной мира.