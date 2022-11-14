Бывший руководитель фан-клуба «Спартака» получил наказание в виде двух лет условно

Тушинский районный суд Москвы назначил наказание в виде двух лет условно экс-руководителю фан-клуба ФК «Спартак» Валентина Коршунова по делу о воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста с применением насилия, сообщает «РБ Спорт».

Вечером 20 октября 2021 года экс-глава фан-клуба «Спартака» вышел из VIP-сектора после матча Лиги Европы «Спартак» — «Лестер», в ходе которого красно-белые проиграли со счетом 3:4, и стал угрожать стоявшему на улице журналисту РБК Александру Щеглову около стадиона «Открытие Арена».

Коршунов ударил Щеглова по лицу, в результате чего у журналиста были зафиксированы ушибы мягких тканей правого уха и ушибы правой скуловой области.