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15 ноября, 21:16

Власти Германии отказали Рожкову в визе для участия в генассамблее МПК

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пресс-служба Паралимпийского комитета России (ПКР) сообщили, что власти Германии отвергли запрос Международного паралимпийского комитета (МПК) в выдаче виз российской делегации для участия во внеочередной генеральной ассамблее организации в Бонне.

«Президент ПКР Павел Рожков примет участие во внеочередной генеральной ассамблее МПК в режиме видео-конференц-связи. Руководство МПК не смогло выполнить свои обязательства по обеспечению личного участия делегации ПКР, власти Германии отвергли запрос МПК в выдаче виз, что является беспрецедентным и недопустимым для страны, в которой располагается штаб-квартира МПК», — приводит заявление пресс-службы ПКР ТАСС.

В пресс-службе также заявили, что другие делегаты национальных паралимпийских комитетов также не получили визы. По их словам, это действие является вмешательством политики в спорт и противоречит олимпийским и паралимпийским ценностям.

Генеральная ассамблея МПК пройдет в Бонне 16 ноября. Ожидается, что на заседании будет обсуждаться статуса членства Паралимпийского комитета России в организации.

МПК не допустил российских спортсменов к участию в зимних Паралимпийских играх в Пекине в связи с ситуацией на Украине, решение было принято за сутки до начала соревнований.

Источник: https://tass.ru/sport/16334593
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