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Сегодня, 11:04

Чернышенко заявил, что МОК и МПК навсегда себя дискредитировали

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Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко высказался о работе Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного паралимпийского комитета (МПК).

Чернышенко заявил, что организации навсегда себя дискредитировали.

«По поводу разворота на Восток, в дружественные к нам страны. Нужно укреплять суверенитет, быть открытыми. Нужны новые форматы сотрудничества, нам нужно быть открытыми к дружественным странам. Механизмы МОК и МПК навсегда себя дискредитировали, я не знаю, как они смогут отмыться и снова сделать справедливой систему соревнований. Мы очень рады, что здесь коллеги из Китая. Есть Восток, Африка, ШОС, БРИКС, добрые друзья из СНГ, у нас запланировано много соревнований», — цитирует Чернышенко ТАСС.

В конце февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Помимо этого, Россия лишилась права проведения многих международных турниров.

Источник: https://tass.ru/sport/14945385?
Дмитрий Чернышенко
МОК
МПК
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