Чемпионка мира по акробатике Костюшкина рассказала о разрыве с отцом — футболистом «Динамо»

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Юлии Костюшкиной, жены известного певца и шоумена, солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина, чемпионки мира по акробатике-1997.

Юлия объяснила, почему давно не общается с отцом.

— Такой человек, как ты, не мог не стать спортсменкой. Мама — чемпионка СССР по спортивной гимнастике, папа — футболист, играл за московское «Динамо». Вначале ты пошла в фигурное катание...

— Потом были спортивная гимнастика, художественная, синхронное плавание и только затем акробатика, — говорит Костюшкина.

— Звание чемпионки мира по этому виду спорта доказывает, что ты не такая, как все. Когда приняла решение уйти из спорта, мама, папа тебя не отговаривали?

— Я — не папина дочь, я — дочь без отца. Могу сказать только одну фразу: «Спасибо, что родил». Меня воспитывали мама и бабушка. Папа был до того момента, пока они с мамой не развелись, мне было тринадцать лет. Отец решил уйти, поменять что-то в своей жизни.

Где-то в шестнадцать с ним встретилась. Сказала: «Пап, я тебя теряю». А он встретил новую женщину, они стали жить вместе, а у нее была дочь. Моя мама после развода, когда у нее появлялись какие-то кавалеры, говорила им, что у меня есть отец, что меня не надо воспитывать. Воспитывать детей должны родители, просто будьте рядом.

А здесь случилось по-другому. Папа называл «дочерью» совсем чужого человека. С тех пор она для него дочка, а он для нее отец. Так что в шестнадцать лет у меня не стало папы. Он появился на горизонте только тогда, когда я стала встречаться со Стасом. Он ничем не помогал, за него алименты платила бабушка. А сейчас задает один вопрос: «Почему ты не хочешь со мной общаться?» А я говорю: «А кто ты? И что ты сделал для меня в свои годы?»

Научила меня всему бабушка моя. Причем это именно папина мама! Что касается характера и воли — это бабушка, нежность, ласка — это мама, папа — ничего.