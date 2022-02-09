«Я позвонила Началовой в день ее рождения, она не сняла трубку». Костюшкина рассказала о трагедии известной певицы, бывшей жены футболиста ЦСКА Алдонина

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Юлии Костюшкиной, жены известного певца и шоумена, солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина, чемпионки мира по акробатике-1997.

Юлия вспомнила, как узнала о смерти певицы Юлии Началовой, в коллективе которой когда-то работала.

— Помнишь, как узнала о смерти Началовой?

— Конечно, это как будто вчера произошло... У нее было много проблем со здоровьем, причем друг за другом. Я все знала — кроме диабета. Узнала из СМИ, когда она попала в больницу. Мы виделись последний раз с ней и ее мамой в сентябре 2018 года на Патриках. Сидели в одном ресторане часа четыре и не могли расстаться до двенадцати ночи. Обсуждали новые идеи и планы.

Потом я позвонила Юле в день ее рождения, она не сняла трубку, написала ей, она не ответила. А у нее был проект на телеканале «Россия» «Один в один», которому она посвящала все время. До нее никто не мог дозвониться. А потом мне начинают все звонить с вопросами: «Ты знаешь, что произошло с Юлией?» Я не в курсе, пыталась узнать от ее знакомых. В итоге получала минимальную информацию от жены футболиста Ролана Гусева, Иры. Ролан ездил в больницу, а Ира была на связи с родителями.

В итоге еду на день рождения своей подруги, все начинается около семи вечера. И тут звонит Ира и говорит: «Все». Вот так я узнала, что Юлия Началова умерла.