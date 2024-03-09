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9 марта, 11:01

Боксер Джонсон заявил, что в США все взбесились от интервью Путина Карлсону

Виктория Кравченко
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Боксер Кевин Джонсон заявил, что интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным взбесило всех в США.

«Думаю, что это было хорошее интервью. Не так много людей приезжают сюда, чтобы провести интервью с верховным главнокомандующим. Это был блестящий ход. Потому что все в Америке взбесились от этого. Это именно то, что сделало интервью таким крутым. Он выбесил CNN, CBS, FOX — каждый новостной канал. Все были поражены, что он взял и сделал это. Шах и мат. Это было круто», — цитирует Джонсона ТАСС.

9 января 44-летний боксер получил российское гражданство. Джонсон подал документы в сентябре 2023 года.

Источник: https://tass.ru/sport/20191339
Кевин Джонсон
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