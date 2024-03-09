Боксер Джонсон заявил, что в США все взбесились от интервью Путина Карлсону

Боксер Кевин Джонсон заявил, что интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным взбесило всех в США.

«Думаю, что это было хорошее интервью. Не так много людей приезжают сюда, чтобы провести интервью с верховным главнокомандующим. Это был блестящий ход. Потому что все в Америке взбесились от этого. Это именно то, что сделало интервью таким крутым. Он выбесил CNN, CBS, FOX — каждый новостной канал. Все были поражены, что он взял и сделал это. Шах и мат. Это было круто», — цитирует Джонсона ТАСС.