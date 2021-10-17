Алиса Аршавина: «Я умирала, когда уезжала из дома, который Андрей обещал не забирать»
Бывшая жена экс-нападающего «Зенита» Андрея Аршавина Алиса рассказала, что ей с тремя детьми пришлось уехать из дома, который, по ее словам, забрала мать футболиста.
«Мы решили оставить дом и уйти. Я пережила кому, сепсис, шесть операций, но меня сломало прощание с домом. Я умирала там, уезжая и вспоминая слова Андрея. Он говорил, что никогда не заберет дом. В этом доме не было ссор, не было ничего плохого. Нас выгнал не Андрей, не мой муж, а свекровь. Я не с ней жила там, не с ней спала и просыпалась, рожала дочку. Не ей было решать — жить нам там или уйти», — рассказала Алиса в интервью 7дней.ru.
Аршавин женился на Казьминой в 2016 году. В браке у них родилась дочь Есения. В начале 2019 года Казьмина сообщила о разводе из-за многочисленных измен Аршавина.
В конце прошлого года был удовлетворен иск матери футболиста Татьяны о выселении ее бывшей невестки с детьми из особняка в питерском поселке Коломяги. Этот дом Аршавин предусмотрительно записал на мать еще в период брака.
Дополнительная информация:
https://7days.ru/news/ya-umirala-kogda-uezzhala-obezobrazhennaya-alisa-arshavina-ostavila-dom-futbolista.htm
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