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Алиса Аршавина: «Я умирала, когда уезжала из дома, который Андрей обещал не забирать»

Алиса Аршавина с тремя детьми покинула дом, который принадлежал матери футболиста
14:43
Андрей Аршавин с бывшей женой Алисой.
Андрей Аршавин с бывшей женой Алисой.
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Бывшая жена экс-нападающего «Зенита» Андрея Аршавина Алиса рассказала, что ей с тремя детьми пришлось уехать из дома, который, по ее словам, забрала мать футболиста.

«Мы решили оставить дом и уйти. Я пережила кому, сепсис, шесть операций, но меня сломало прощание с домом. Я умирала там, уезжая и вспоминая слова Андрея. Он говорил, что никогда не заберет дом. В этом доме не было ссор, не было ничего плохого. Нас выгнал не Андрей, не мой муж, а свекровь. Я не с ней жила там, не с ней спала и просыпалась, рожала дочку. Не ей было решать — жить нам там или уйти», — рассказала Алиса в интервью 7дней.ru.

Аршавин женился на Казьминой в 2016 году. В браке у них родилась дочь Есения. В начале 2019 года Казьмина сообщила о разводе из-за многочисленных измен Аршавина.

В конце прошлого года был удовлетворен иск матери футболиста Татьяны о выселении ее бывшей невестки с детьми из особняка в питерском поселке Коломяги. Этот дом Аршавин предусмотрительно записал на мать еще в период брака.

Дополнительная информация:

https://7days.ru/news/ya-umirala-kogda-uezzhala-obezobrazhennaya-alisa-arshavina-ostavila-dom-futbolista.htm

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Виктория Кравченко все материалы автора

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