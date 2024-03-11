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11 марта, 10:50

Оскар-2024: список всех победителей

Фильм «Оппенгеймер» выиграл «Оскар» в номинации «Лучший фильм года»
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Киллиан Мерфи.
Фото Кадр из фильма «Оппенгеймер», реж. Кристофер Нолан

В ночь на 11 марта в театре «Долби» в Лос-Анджелесе (США) состоялась 96-я церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар». Публикуем список победителей 2024 года.

Лучший фильм

«Оппенгеймер» (реж. Кристофер Нолан)

Лучшая режиссура

Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)

Лучшая мужская роль

Киллиан Мерфи (Роберт Оппенгеймер, «Оппенгеймер»)

Лучшая женская роль

Эмма Стоун (Белла Бакстер, «Бедные-несчастные»)

Лучшая мужская роль второго плана

Роберт Дауни-мл. (Льюис Штраусс, «Оппенгеймер»)

Лучшая женская роль второго плана

Давайн Джой Рэндольф (Мэри Лэм, «Оставленные»)

Лучшая операторская работа

«Оппенгеймер», Хойте Ван Хойтема

Лучший оригинальный сценарий

«Анатомия падения», Жюстин Трие, Артур Арари

Лучший адаптированный сценарий

«Американское чтиво», Корд Джефферсон, Персивал Эверетт

Лучший международный художественный фильм

Великобритания: «Зона интересов»

Лучший анимационный полнометражный фильм

«Мальчик и птица» (реж. Хаяо Миядзаки)

Лучший дизайн костюмов

«Бедные-несчастные», Холли Уоддингтон

Лучший грим и прически

«Бедные-несчастные»

Лучшая работа художника-постановщика

«Бедные-несчастные», Шона Хит, Джеймс Прайс

Лучший монтаж

«Оппенгеймер»

Лучший звук

«Зона интересов»

Лучшие визуальные эффекты

«Годзилла: Минус один»

Лучшая песня

What Was I Made For? из фильма «Барби»

Лучший оригинальный саундтрек

«Оппенгеймер», Людвиг Йоранссон

Лучший документальный полнометражный фильм

«20 дней в Мариуполе» (20 Days in Mariupol)

Лучший документальный короткометражный фильм

«Последняя ремонтная мастерская» (The Last Repair Shop)

Лучший художественный короткометражный фильм

«Чудесная история Генри Шугара» (The Wonderful Story of Henry Sugar)

Лучший анимационный короткометражный фильм

«Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко» (War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko)

Список всех номинантов — в нашем материале.

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