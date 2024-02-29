6 марта рассмотрят вопрос о заочном аресте экс-футболиста Савина

В Москве рассмотрят вопрос о заочном аресте бывшего футболиста и блогера Евгения Савина по делу о дискредитации российской армии, сообщает РИА «Новости».

По сведениям источника, заседание пройдет 6 марта и начнется в 14:00 мск.

Ранее МВД объявило блогера в розыск. В феврале Савина оштрафовали за фейки о российской армии.

Савин в 2021 году основал футбольную команду «Красава», которая в сезоне-2021/22 играла во второй лиге. После начала спецоперации он уехал из России и основал клуб с аналогичным названием на Кипре.