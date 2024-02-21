23 февраля: какие будут мероприятия на праздник в Москве

День защитника Отечества отметят на ВДНХ, в Парке Горького и Музее Победы

День защитника Отечества ежегодно отмечают 23 февраля. В Москве запланирован ряд торжественных мероприятий. Публикуем информацию о главных площадках празднования в столице в 2024 году.

ВДНХ

На территории ВДНХ пройдут бесплатные мероприятия в честь праздника. Большая их часть состоится в павильоне №19. Организаторы обещают встречи и лекции с учеными, известными представителями спорта и культуры, военными корреспондентами. Музей городского хозяйства Москвы (павильон №5) проведет экскурсию «Тайны Вечного огня», начало — в 15.00. На Международной выставке-форуме «Россия» запланирован концерт в 18.00. В центре «Космонавтика и авиация» (павильон №34) гостям расскажут о космонавтах, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Музей Победы

В День защитника Отечества в Музее Победы пройдет музыкальный марафон «Фанфары Победы — защитникам Отечества!». Для посетителей выступят более 20 творческих коллективов. Также всего один день будет работать выставка военных трофеев, найденных во время раскопок на местах боев в Московской, Псковской, Смоленской и Тверской областях. Организаторы анонсировали встречу с правнучкой маршала Георгия Жукова Варварой Ерохиной.

Парк Горького

В этот день запланированы марафон праздничных квестов и экскурсия «Великая Победа и выставка образцов трофейного вооружения 1943-1948 годов», квест «Маневры под открытым небом».

Парк «Фили»

В пятницу, 23 февраля, в парке «Фили» выступит духовой военный оркестр «Модерн». Музыкальный коллектив исполнит произведения на патриотическую тематику.

Завершится празднование Дня защитника Отечества салютом в 21.00.