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21 февраля, 14:30

23 февраля: какие будут мероприятия на праздник в Санкт-Петербурге

Фестиваль «Русские меняют мир» состоится в «Экспофоруме» 23 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

День защитника Отечества ежегодно отмечают 23 февраля. В 2024 году празднование выпадает на пятницу. В Санкт-Петербурге запланирован ряд торжественных мероприятий в этот день. Публикуем информацию о главных площадках для празднования.

Екатерининское собрание

23 февраля в зале Екатерининского собрания состоится праздничный вечер «Я лечу над Россией». Также в этот день здесь выступит ансамбль казачьей песни «Атаман», в его состав входят артисты из Кубанского, Донского, Терского, Уральского и Сибирского казачьих округов. Они продемонстрируют танцы с шашками.

«Царское село»

Музей-заповедник приглашает гостей на праздничные мероприятия. В «Царском селе» музеи в этот день будут работать бесплатно. Можно посетить выставочный зал «Россия в Великой войне» в Ратной палате. Гости смогут ознакомиться с экспозицией, посвященной Первой мировой войне. В частности, посмотреть точную копию французского истребителя «Ньюпор-17» и подлинный автомобиль «Форд» той эпохи.

Филармония имени Д.Д. Шостаковича

На сцене академической филармонии состоятся праздничные концерты. Сперва для гостей выступят участники Санкт-Петербургского государственного симфонического оркестра «Классика». Музыканты исполнят произведения великих российских композиторов. Затем запланирован концерт оркестра Морского корпуса Петра Великого, в рамках которого прозвучат военные марши.

«Экспофорум»

Конгрессно-выставочный центр подготовил культурно-патриотический фестиваль «Русские меняют мир». В мероприятии примут участие современные военные поэты, писатели и литературоведы. Актеры местных театров представят свои спектакли и постановки.

Дом офицеров

Здесь для гостей и жителей Санкт-Петербурга состоится концерт «Служу России!», где выступят артисты «Мюзик-Холла», музыканты симфонического оркестра Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина «Северная симфония». Они исполнят произведения Александры Пахмутовой, Кирилла Молчанова, Матвея Блантера.

Завершится празднование Дня защитника Отечества салютом на Петропавловской крепости в 21.00.

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