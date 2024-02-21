Путин считает, что Россия может стать лидером по развитию креативного спорта

Кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин прокомментировал развитие креативных видов спорта в стране.

«Мы действительно, судя по всему, можем стать даже лидерами по развитию этих креативных видов спорта, которые все более и более популярными становятся у молодых людей», — цитирует Путина ТАСС.

В Казани 21 февраля состоится церемония открытия Игр будущего — первого в истории международного мультиспортивного турнира. Соревнования будут проходить до 3 марта. Ожидается, что они соберут порядка 2000 участников. В них примут участие 277 команд из 107 стран.

Игры будущего 2024: основная информация