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Сегодня, 09:45

В Федерации гребного спорта России заявили, что у россиян остаются шансы попасть на Олимпиаду

Алина Савинова
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Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин считает, что россияне сохраняют шансы отобраться на Олимпийские игры в Париже.

«Безусловно, у нас остаются шансы попасть на Олимпийские игры. В нашем виде спорта еще ничего не потеряно, потому что первые лицензии будут разыгрываться в сентябре на чемпионате мира в Сербии. Мы ведем диалог с Международной федерацией гребного спорта, и я надеюсь, что наши спортсмены выступят на чемпионате мира. В следующем году тоже будет много регат, где мы можем побороться за олимпийские лицензии. Я думаю, решение о возможном нашем участии будет принято в июне», — приводит ТАСС слова Свирина.

Ранее Свирин сообщил, что Федерация гребного спорта России рассматривает вариант проведения в сентябре тренировочных сборов в Китае.

Международная федерация гребного спорта 2 марта 2022 года отстранила российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Источник: https://tass.ru/sport/17927003
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