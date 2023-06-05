Российские гребцы в сентябре могут провести тренировочные сборы в Китае

Федерация гребного спорта России рассматривает вариант проведения в сентябре тренировочных сборов в Китае, сообщил глава организации Алексей Свирин.

«Мы ведем достаточно плотный диалог с китайскими коллегами, — цитирует Свирина ТАСС. — Они участвуют в международном сезоне и, понятное дело, дополнительно рассматривают участие в наших мероприятиях, куда мы их приглашаем. В сентябре на регате во Владивостоке мы будем совместно соревноваться. Возможно, после нее наша команда в какой-то вариации поедет в Китай на сборы и будет уже соревноваться с китайцами там».

Международная федерация гребного спорта 2 марта 2022 года отстранила россиян от участия в международных соревнованиях после соответствующей рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).