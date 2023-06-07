Губерниев: «Мне кажется, вряд ли мы будем выступать на престижных мировых регатах в ближайшее время»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на решение международной федерации о допуске российских гребцов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Как я понимаю, чемпионат будет в Белграде. Но мне сложно представить, что мы туда поедем, потому что ведущие страны в гребле: вся Европа, США, Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия. Представить, что мы поедем на чемпионат мира, мне очень сложно. Аня Пракатень, которая будет выступать за Узбекистан, уже столкнулась с сопротивлением со стороны соперниц. Не будем забывать, что Украина — очень сильная гребцовская держава. Поэтому, мне кажется, вряд ли мы будем выступать на престижных мировых регатах в ближайшее время в любом статусе. Если я ошибаюсь, то я порадуюсь», — сказал Губерниев «СЭ».

Международная федерация гребного спорта 2 марта 2022 года отстранила россиян от участия в международных соревнованиях после соответствующей рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).