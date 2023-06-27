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Сегодня, 10:45

Гребец Дьяченко сообщил об отмене своей дисквалификации на территории России

Виктория Кравченко
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Олимпийский чемпион в гребле на байдарке Александр Дьяченко сообщил, что первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил действие на территории Российской Федерации санкций Спортивного арбитражного суда (CAS).

«Я очень долго боролся и, наконец, добился того, чтобы санкции CAS, наложенные на меня, не действовали на территории России. Считаю, что справедливость восторжествовала, пусть даже только в моей стране», — цитирует Дьяченко ТАСС.

9 июня 2022 года Спортивный арбитражный суд признал Дьяченко виновным в нарушении антидопинговых правил и наложил на него четырехлетнюю дисквалификацию. 8 июля спортсмен обратился в Московский городской суд с заявлением об отказе в признании на территории РФ июньского решения CAS.

Источник: https://tass.ru/sport/18125855
Александр Дьяченко
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