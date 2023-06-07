Свищев — о допуске российских гребцов к международным соревнованиям: «Первый шаг к восстановлению федерации»

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение международной федерации о допуске российских гребцов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.

«Наша федерация проделала огромную работу, ежедневно обсуждая эти вопросы. World Rowing принимала непростое решение, открывая диалог с российскими коллегами. Допуск наших ребят — это первый шаг к восстановлению федерации. Но впереди еще большая работа. Будет много негатива, потому что большое количество иностранных федераций недовольны решениями о допуске российских спортсменов даже в нейтральном статусе. Они готовы на все, лишь бы не допускать россиян. Но на сегодняшний день законных ограничений по выступлению наших спортсменов с национальной атрибутикой не существует. Поэтому основная работа федерации сейчас должна заключаться в продолжении диалога о восстановлении россиян без ограничений», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Также Свищев поздравляет российских спортсменов с допуском.

«Ребята сейчас должны готовиться выступать на соревнованиях и показывать свое мастерство в честной борьбе. А нашему Министерству и Национальному олимпийскому комитету нужно как можно быстрее восстанавливать спортсменов и в других видах спорта со всеми нашими знаками гордости: флагом, гимном и другой атрибутикой», — добавил он.

Международная федерация гребного спорта 2 марта 2022 года отстранила россиян от участия в международных соревнованиях после соответствующей рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

7 июня Исполком World Rowing принял решение допустить ограниченное число спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, до соревнований в качестве индивидуальных нейтральных атлетов в ограниченном количестве лодочных классов на предстоящем чемпионате мира.