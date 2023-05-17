Лучшая байдарочница страны утонула на тренировке. Таинственная смерть

Гибель Юлии Рябчинской в Грузии по сей день вызывает недоумение у болельщиков.

Юлия Рябчинская — настоящая легенда советского спорта, впервые села в байдарку лишь в возрасте 20 лет. А спустя какие-то пять лет в активе девушки уже были титулы чемпионки СССР и чемпионки мира. На весь мир она заявила о себе в 1972 году, выиграв олимпийское золото на байдарке-одиночке на дистанции 500 метров.

Впереди прославленную чемпионку должны были ждать новые медали и свершения, однако меньше чем через полгода после своего мирового триумфа Юлия Рябчинская погибла на тренировке при загадочных обстоятельствах, породив множество слухов и теорий. Рассказываем историю одной из самых таинственных смертей в истории отечественного спорта.

Никто не видел момента смерти

13 января 1973 года Юлия вышла на тренировку вместе со своей командой. Тогда сборная байдарочниц проходила сборы в грузинском Поти, тренируясь на реке Капарча. На том занятии у Рябчинской было индивидуальное задание, которое ей дала тренер Антонина Середина. Поэтому почти всю тренировку спортсменка провела отдельно от своей группы. Ближе к концу заплыва напарницы Юлии увидели перевернувшуюся лодку своей подруги. Из-за того что Рябчинская оторвалась от других девушек и работала в одиночку, никто не увидел, что именно произошло с лодкой. Рядом с местом аварии лишь плавала шапочка девушки, однако тела нигде не было.

Приехавшие из Поти спасатели и водолазы также не смогли найти тело Юлии. Спустя несколько часов, недалеко от места, где была брошена лодка, погибшую вытащили из воды при помощи рыболовных сетей. После экспертизы и вскрытия, врачи заявили, что в легких спортсменки не было воды, а скончалась Рябчинская от спазма дыхательных путей из-за долгого нахождения в ледяной реке.

Сотни вопросов без ответа

Первым человеком, усомнившимся в официальной версии смерти прославленной чемпионки, стала тренер Юлии легендарная Антонина Середина. По ее словам, утонуть в той реке было практически невозможно: «Как ее лодка могла перевернуться? Никто этого не видел. Была версия, что в нее врезался кто-то из местных рыбаков, но от нее отказались, так как не было повреждений. Но как она могла утонуть? Река в том месте очень маленькая, а ее глубина — с человеческий рост. Я до последнего не верила в ее смерть, но когда нашли тело, надежды разбились». Оставалось слишком много вопросов без ответа. Рябчинская плавала лучше всех в сборной и постоянно совершенствовала в бассейне свои навыки. Все, кто ее знал, не могли поверить, что она утонула, еще и в таком месте.

Середина до последнего не верила в естественные причины гибели своей воспитанницы. Спустя некоторое время тренер рассказала о последнем разговоре с Юлией накануне ее гибели. По словам Антонины Серединой, Рябчинская призналась, что разводится с мужем и находится в подавленном состоянии. «Весь ее последний вечер мы провели вместе, много говорили о том, что происходит у нее в жизни. Потом стали обсуждать тренировки, план на завтрашний день. Утром она вышла из гостиницы и отправилась на базу, но неожиданно вернулась, потому что забыла шапочку. Я отдала ей свою, потому что возвращаться плохая примета», — вспоминает наставница. Позднее именно эту шапочку найдут на месте трагедии.

Стоит отметить, что муж Юлии Александр Рябчинский — спорная личность. Почти сразу же после гибели супруги Александр женился во второй раз. Но это еще не все. У пары остался сын Игорь, и отец пытался лишить Юлию родительских прав, причем уже посмертно. Он делал все возможное, чтобы сын забыл про родную маму, и даже переписал свидетельство о рождении Игоря. В 1999 году Александр Рябчинский сам утонул при невыясненных обстоятельствах.

На момент смерти Юлии Рябчинской было всего лишь 25 лет. Весь спортивный мир был уверен, что впереди девушку должны были ждать еще больше золотых медалей и мировых рекордов. После победной Олимпиады в Мюнхене спортивные эксперты в один голос твердили, что Рябчинская станет величайшей байдарочницей в истории этого вида спорта. Однако этому не суждено было случиться. Всего лишь пять лет Юлия занималась греблей на байдарках и за это время успела выиграть Олимпиаду, чемпионаты мира и СССР. Только представьте, какие достижения должны были ждать ее впереди...